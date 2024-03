Krebs unter 40? "Ich dachte nur: Sicher nicht bei mir"

„Ich konnte das gut nachvollziehen, dass sie mit dem Video bis zu den Osterferien der Kinder gewartet hat. Ihre Kinder sind etwas älter als meine und verstehen schon besser, was eine Krebsdiagnose bedeutet“, sagt Wagmeier. Auch sie entschied sich rasch für einen offenen Umgang mit der Erkrankung. „Es ist besser, die Fakten auf den Tisch zu legen. Es hilft ein bisschen, die Kontrolle zu behalten, wenn man das Gefühl hat, die Kontrolle über sein Leben komplett zu verlieren.“

Prinzessin Catherine und Johanna Wagmeier gehören zu einer Gruppe Menschen, die entgegen der Statistik vor dem fünfzigsten Lebensjahr – scheinbar gesund – an Krebs erkranken. Die 42-jährige Kate wird nach ihrer Unterleibsoperation mit einer Chemotherapie behandelt, die Art des Krebs verriet sie nicht. Bei jungen Frauen ist vor allem Brustkrebs für den Anstieg an Diagnosen verantwortlich, auch Tumore im Verdauungstrakt werden international gesehen heute öfter vor dem fünfzigsten Lebensjahr festgestellt (in Österreich ist die Inzidenz jedoch rückläufig).