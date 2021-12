Kontoeröffnung und Kreditabschluss in der Trafik

Angeboten wird zum einen ein Konto mit Bankomatkarte zum Preis von 3,90 Euro im Monat. Zum anderen Konsumkredite ab 3.000 Euro (bis 30.000 Euro). Die Vorgehensweise für Abschlüsse sei einfach, sagt Dalkilic. In den Trafiken gebe es ein Tablet-Terminal, der eine Registrierung und Identifizierung binnen weniger Minuten ermögliche. Dies funktioniere einfacher als daheim.

300 bis 500 Trafiken

Mittelfristig will Dalkilic 300 bis 500 Trafiken an das System anbinden und auch das Produktspektrum erweitern, etwa um Spar- oder Anlageprodukte. Auch Kredite für Klein- und Mittelunternehmen seien möglich. Mit einem solchen Angebot ist die Anadi Bank im Frühjahr in Kooperation mit einem Vertriebspartner in den deutschen Markt eingestiegen.

Wie viele Kunden Anadi in Österreich mit Marie gewinnen will, lässt Dalkilic offen. Nur so viel: Täglich würde eine Million Menschen eine Trafik aufsuchen. Der Vorstand sieht das Institut als Vollbank „mit einem ausgeprägten Fintech-Modell“. Von den 270 Mitarbeitern seien 40 Prozent schon im Digitalbereich tätig. Vom reinen Digitalgeschäft will sich Dalkilic aber abgrenzen und betont dabei neben den Trafiken, die es vor allem in Wien, Nieder- und Oberösterreich gibt, auch die 13 Filialen in Kärnten. Diese gibt es seit Bestehen der Anadi.