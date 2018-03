Austrian Anadi Bank buhlt um Partnerschaft mit der heimischen Post

Mit dem laufenden Geschäft aber ist Raninger äußerst zufrieden. Immerhin konnten die Wohnbaufinanzierungen um 274 Prozent auf 89,5 Millionen Euro gesteigert werden und die Konsumkredite um 325 Prozent auf 17,7 Millionen Euro.

Bei den Konsumkrediten will Raninger weiter Gas geben. Dazu soll auch der rasche Online-Kredit beitragen, der es sogar Neukunden ermöglicht, binnen 30 Minuten zu Geld zu kommen. „Die Bonität des Kunden wird in wenigen Minuten durch einen Algorithmus überprüft“, erklärt der Bank-Chef. Die Zinsen für so einen Kredit, der höchstens 30.000 Euro betragen darf, liegen um die 4,5 Prozent. Gut gelaufen ist auch das Online-Sparen im Vorjahr. Das Volumen hat sich von 23,8 auf 107,9 Millionen Euro erhöht. Die Zinsen für täglich fälliges Geld betragen 0,6 Prozent.

An die Eigentümer schüttet die Bank, die rund drei Millionen Euro Bilanzsumme hat, 3,5 Millionen Euro aus.

Irmgard Kischko