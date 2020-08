Konsumentenschützer kritisieren "Rabattitis"

Bei den Billig-Eigenmarken hingegen zeige sich, dass es auch ohne künstlichen Aufschlag gehe: Sie seien meist von Aktionen und Rabatten ausgeschlossen. "Hier dürfte ziemlich knapp kalkuliert werden und die Preise dürften somit näher an den eigentlichen Herstellungskosten liegen", meinen die Konsumentenschützer.

Kaufen, was man braucht

"Kaufen, was man braucht, statt konsumieren, was geht", rät der VKI. Der Konsumentenverhaltensforscher Arnd Florack von der Fakultät für Psychologie an der Universität Wien weiß, warum Rabattaktionen auf viele Menschen so verlockend wirken: "Konsumenten haben ein schlechtes Preiswissen und können - außer bei Butter und Milch - meist nur sehr ungenaue Angaben über die Preise von Produkten machen. Sie verlassen sich deshalb häufig auf Rabatte, um einzuschätzen, ob ein Preis günstig ist."