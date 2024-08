Teure Fahrräder statt Schuhe? Wofür Menschen heute Geld ausgeben

Die Gewohnheiten der Menschen ändern sich und damit auch die Konsumausgaben. Während einst dominierende Handelsprodukte wie Bekleidung, Schuhe, Elektronik und Einrichtung etwas an Bedeutung verlieren, steige alles, was mit Spaß, Erholung und Selbstoptimierung zu tun habe, überproportional, so der Marktforscher RegioData. Besonders starke Steigerungen gab es bei den Ausgaben für In-Game-Käufe , Räder , Schönheitseingriffe , Tiere und Tattoos .

Besonders auffällig sei der sprunghafte Anstieg der In-Game Umsätze, also digitaler Transaktionen innerhalb von Videospielen, die seit 2014 um 771 Prozent zugenommen haben, so der Marktforscher. Auch der Fahrradmarkt boomte, mit einem Anstieg von 415 Prozent, was hauptsächlich auf die deutlich teureren Elektrofahrräder zurückzuführen sei. Die Ausgaben für klassische Konsumprodukte wie Schuhe (+18 Prozent), Bekleidung (+13 Prozent), Technik (+9 Prozent) und Einrichtung (+3 Prozent) sind im 10-Jahres-Vergleich hingegen viel weniger stark gestiegen.

Größter Teil fließt in das Wohnen

Der mit Abstand größte Teil des Geldes fließt heutzutage wie vor zehn Jahren in das Wohnen (ohne Heizkosten). Laut RegioData-Berechnungen sind es jährlich durchschnittlich 4.666 Euro pro Einwohner und Einwohnerin. Das seien um 46 Prozent mehr als 2014, während die Inflation in diesem Zeitraum um 33 Prozent gestiegen sei. Der zweitgrößte Posten ist der Verkehr (Individualverkehrsmittel, öffentlicher Verkehr, Datenverkehr) mit 3.315 Euro pro Person. Im langfristigen Vergleich liege diese Position nur leicht über der Inflationsrate, so RegioData.

An dritter Stelle stehen die Ausgaben für Ernährung, für die jährlich 3.144 Euro pro Einwohnerin und Einwohner ausgegeben werden. Dieser Wert sei in den letzten Jahren im gleichen Maße wie die Inflation gestiegen. Für Haushaltsenergie werden im Schnitt 1.396 Euro ausgegeben. Damit sei diese Position in den letzten zehn Jahren fast doppelt so stark gestiegen wie die Inflation. Ein hoher Posten in Österreich sind auch die jährlichen Gastronomieausgaben. Im Schnitt geben die Menschen in diesem Land 1.842 Euro im Jahr für Essen außer Haus aus, um 89 Prozent mehr als vor zehn Jahren.