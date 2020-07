Konjunkturausblick: Der steinige Weg nach oben

„In Deutschland dürfte sich der Arbeitsmarkt weiterhin als widerstandsfähiger erweisen als in anderen Ländern. Ohne eine zweite Pandemiewelle wird die Beschäftigung in diesem Jahr voraussichtlich um 0,8 Prozent zurückgehen“, sagen die OECD-Experten. Trotz des massiven Einsatzes von Telearbeit ist in allen Ländern die Beschäftigtenzahl eingebrochen. Neueinstellungen wurden auf Eis gelegt. „Die Krise hat sozial schwächere Gruppen, sprich Geringqualifizierte, junge Menschen, Migranten und Frauen am stärksten getroffen“, so die Studie. „Die Jungen sind die größten Verlierer“, sagt OECD-Generalsekretär José Ángel Gurría. Die Arbeitslosigkeit bei Teenagern habe sich verdreifacht.