AUA kämpft mit historischer Anruf-Flut

Durch die temporäre Einstellung des Flugbetriebes der Austrian Airlines (AUA) und wegen weiterhin erforderlicher Flugstreichungen verzeichnen die Service Center der Fluglinie ein historisches Anfragevolumen. Dadurch kommt es zu Verzögerungen in der Bearbeitung und Abwicklung von Rückerstattungen. Derzeit wird wöchentlich die Auszahlung von Rückerstattungen in Millionenhöhe in Auftrag gegeben, das entspricht mehreren tausend Tickets. „Zum jetzigen Zeitpunkt konnten so bereits 40 Prozent aller Anträge bearbeitet werden“, sagt AUA-Vorstand Andreas Otto.

AUA entschuldigt sich

Alle verbleibenden Rückerstattungsanträge, die bis jetzt eingereicht wurden, sollen innerhalb der nächsten acht Wochen bearbeitet werden. „Wir sind uns bewusst, dass die aktuelle Situation für unser Fluggäste nicht zufriedenstellend ist. Dafür möchten wir uns entschuldigen. Jeder Passagier, der eine Rückerstattung beantragt hat, bekommt sein Geld zurück“, sagt der AUA-Vorstand.