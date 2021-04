Kommunalkredit liebäugelt mit Börsengang

Der Börsengang sei zwar nicht notwendig, erhöhe aber Kapitalzugang, Sichtbarkeit und Attraktivität. Aus diesem Grund habe man in den vergangenen fünf Jahren das Kapital – „im Wesentlichen durch thesaurierte Gewinnerträge – mehr als verdoppelt. Außerdem positioniere man sich stärker am Kapitalmarkt.

Erst gestern, Montag, hat die Bank den erfolgreichen Abschluss einer weiteren Kapitalmarktemission mit einem Volumen von knapp 57 Millionen Euro (bei einer Verzinsung von 6,5 Prozent) offiziell kommuniziert.

Zwei Standbeine

Abgesehen davon will Fislage in Zukunft erreichen, dass die Standbeine Gemeindefinanzierung und europäische Infrastruktur- und Energiefinanzierung einen ausgeglichenen Anteil erhalten. „40 Prozent der Kommunalkredit sind, wenn ich die Barreserve außen vor lasse, immer noch in der Gemeindefinanzierung.“ Die Anteile sollen jeweils 50 Prozent ausmachen.

Die Coronapandemie könne übrigens als Beschleuniger von Entwicklungen wie Breitband- bzw. Glasfaserausbau, Stärkung der Gesundheitsversorgung, grüne Energie bzw. Dekarbonisierung und Weiterentwicklung von Verkehrskonzepten gerade für den ländlichen Bereich dienen, sagt Fislage im Gespräch mit dem KURIER. Jedenfalls gebe es drei große Aspekte der Infrastruktur: Instandhaltung, Modernisierung und die Zerstörung der Ressourcen bedingt durch Modernisierung aufzuhalten.

Vorsicht vor Label "Ankündigungschampion"

Österreich stellt er hier zwar grundsätzlich kein schlechtes Zeugnis aus. Österreich müsse aber aufpassen, dass ihm nicht der „Ankündigungschampion“ zugeschrieben wird – gerade beim Thema Erneuerbare Energien. Etwa könnte das Programm „eine Million Dächer“ mit mehr Nachdruck verfolgt und dort forciert werden, wo der Bund im Besitz der Gebäude sei.