Kocher will Homeoffice-Regeln ergänzen

Magenta-CEO Andreas Bierwirth verwies auf die weitergehenden Folgen, so werde der Büromarkt nicht mehr so florieren. "Die Menschen wollen lieber in Mattersburg bleiben, von dort arbeiten und von günstigeren Mieten profitieren," sagte er. Bei Magenta werde man Büroetagen abbauen und habe das Dienstreisenbudget für die nächsten fünf Jahre halbiert, weil Konferenzen über Video oft einfacher, ökonomischer und umweltmäßig gesehen besser seien.

Auch der Fachkräftemangel war Thema der als "Digital T-Breakfast" veranstalteten Online-Diskussion. Laut Kocher droht Österreich durch die demographische Entwicklung ein anhaltender Fachkräftemangel, der die wirtschaftliche Entwicklung in der Zeit von 2025 bis 2030 bremsen könnte.

Denn in den nächsten Jahren werden große Gruppen den Arbeitsmarkt Richtung Pension verlassen, und es gebe weniger Jüngere, die die entstehenden Lücken füllen könnten. Da müsse man gegensteuern, einerseits in der Bildung und Weiterbildung von Fachkräften, aber auch indem man Ältere länger im Arbeitsprozess integriere und mehr Frauen von Teilzeit auf längere Arbeitszeiten aufstocken.