Kocher: Arbeitslosigkeit auf niedrigsten Stand seit zehn Jahren

Der Konjunkturaufschwung l√§sst die Arbeitslosenzahlen weiter sinken. Derzeit sind 386.902 Personen arbeitslos gemeldet oder in AMS-Schulungen und damit um 6.642 weniger als in der Vorwoche, wie das Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte. Damit sei die Arbeitslosigkeit auf dem niedrigsten Stand seit zehn Jahren, so Arbeitsminister Martin Kocher (√ĖVP). Zur Kurzarbeit sind aktuell aber noch 184.454 Personen vorangemeldet.

Saisonale Effekte

"Dass wir auch diese Woche einen leicht sinkenden Trend bei der Arbeitslosigkeit verzeichnen, liegt sowohl an saisonalen Effekten, als auch an der fortwährend positiven Dynamik am Arbeitsmarkt", kommentierte Kocher die aktuellen Arbeitsmarktdaten.