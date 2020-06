Koalition beharrt auf neuer Steuer für Finanzgeschäfte

Wird die Finanztransaktionssteuer abgedreht? – Wahlkämpfer in Deutschland hätten nichts dagegen. Und die Banken-Lobby tut alles, um die Abgabe zu verhindern. Selbst die EU-Kommission sagt, die Einführung Anfang 2014 gehe sich nicht mehr aus.

Geschlossen wie selten in einer Frage hält die Bundesregierung an der Abgabe fest; die Einnahmen in Höhe von 500 Millionen Euro jährlich sind schon eingebucht.

Im Finanzministerium geht man davon aus, dass die Mittel pünktlich fließen werden. Für Bundeskanzler Werner Faymann ist „entscheidend, dass die Politik jetzt nicht einknickt. Wir dürfen im Kampf für Steuergerechtigkeit keinen Millimeter zurückweichen“, sagt Faymann zum KURIER.

Er erinnert, dass es in Österreich einen Fünfparteien-Beschluss für die Einführung der Steuer gibt. „Jede Partei soll ihre Möglichkeiten auf EU-Ebene einsetzen.“ Er werde seine europäische Parteienfamilie SPE mobilisieren. Er erwartet auch ein Signal von der Europäischen Volkspartei, die am 20. Juni ihren Kongress in Wien hat.