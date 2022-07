Klimawandel in der Hofreitschule

Noch unerledigt ist übrigens die Causa Grauschimmel von Ex-Aufsichtsratspräsident Johann Marihart. Gegen ihn und Klissenbauer läuft bei der Staatsanwaltschaft Wien ein Verfahren wegen des Verdachts auf Untreue, es gilt die Unschuldsvermutung. Das Pferd sollte verkauft werden, steht aber nach wie vor in den Stallungen der Hofreitschule. Der Hengst ist Beweismittel im Strafverfahren.

Institution

Älteste Reitschule der Welt, besteht seit 456 Jahren, 180 Mitarbeiter, zwei Geschäftsführer, gehört zum Landwirtschaftsministerium, drei Standorte: Wien, Lipizzanergestüt Piber (Steiermark) Trainingszentrum Heldenberg (NÖ)

Umsatz

Vor Corona 12 Millionen, 1 Million Förderungen. 2021 nur 3,4 Millionen Umsatz, 9,7 Millionen Förderungen

Bereiter, Hengste

Seit Klimas Amtszeit auf 15 Bereiter geschrumpft (inklusive Anwärtern), Kündigungen, Arbeitsprozesse. In Wien 72 Schul- und Ausbildungshengste, in Heldenberg 18 Pensionshengste und 30 Hengste in Ausbildung sowie Schulhengste, in Piber 68 Junghengste, 17 Pensionshengste, 70 Stuten und 38 Fohlen