Höchste Eisenbahn für Güterverkehr: Lkw-Maut auf allen Straßen gefordert

Schweizer sind Europameister

So werden in der Schweiz pro Einwohner 365 Euro in die Schieneninfrastruktur investiert, in Österreich sind es 218 Euro und in Deutschland nur 77 Euro. Kein Wunder, dass in Deutschland der Anteil des Güterverkehrs auf der Schiene derzeit nur 17 Prozent beträgt.

Trotzdem ist Österreich kein Musterland in Europa. Denn mehr als 65 Prozent des Güterverkehrs entfallen derzeit auf die Straße (der Anteil des Lkw-Transitverkehrs beträgt 25 Prozent). Die Erklärung, warum das so ist, klingt einfach: Der Straßentransport ist billiger und weniger zeitaufwendig.