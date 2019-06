Abgefahren: Neben der ÖBB-Tochter Rail Cargo gibt es 27 vor allem private Güterbahnen in Österreich

Wiener Lokalbahn: 5.000 Güterzüge

Wiener Hafen. Die Wiener Lokalbahnen gehören mit ihrer Cargo-Sparte zu den größeren Schienengüterverkehr-Betreibern in Österreich. Der Sitz ist am Wiener Hafen, eine Filiale gibt es in Berlin. Sie besitzt Konzessionen in Österreich, Deutschland und Ungarn. Pro Jahr werden 5.000 Güterzüge quer durch Europa gefahren. „Mit einem breiten Partner-Netzwerk organisieren wir individuelle Transportketten von Istanbul bis Rostock“, ist auf der Homepage zu lesen. „Ein besonderer Fokus für die nächsten Jahre liegt in Deutschland und im Raum Süd-Ost-Europa.“