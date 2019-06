Transporteure: Zug-Verspätungen sind ein großes Problem

Außerhalb Österreichs gebe es bei den Terminals Kapazitätsprobleme. In Deutschland und Italien würden etwa Zulaufstrecken zum Brennerbasistunnel fehlen. In Südosteuropa seien große Investitionen in das bestehende Schienennetz nötig, um mehr Transportvolumen generieren zu können. „Wünschenswert wären kürzere Zeitfenster zwischen Ankunft und Verladung an Terminals“, sagt Klacska. Bei Störungen oder Verspätungen der Züge könne es bis zu sechs Stunden Wartezeit geben.

Der Güterverkehr müsse sich die Schiene mit dem Personenverkehr teilen und dieser habe in der EU Vorrang. Auch sei im Ausland der Informationsfluss oft schlecht, man würde über Verspätungen teilweise spät Bescheid wissen. Thomas Scheiber, Obmann des Fachverbands Schienenbahnen, sieht das Hauptproblem in den umliegenden Staaten.