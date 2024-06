"Für Väter ist es schwieriger geworden, Familie und Beruf zu vereinbaren"

Halbe-Halbe bei der Karenz ist in Österreich immer noch die große Ausnahme. Wie aus dem Wiedereinstiegsmonitor der Arbeiterkammer (AK) hervorgeht, bezogen im Jahr 2021 nur 11.718 Männer Kinderbetreuungsgeld. So wenige waren es zuletzt 2012. Der Höchststand bei der Väterbeteiligung wurde 2017 mit 15.095 Männern erreicht. "Für Väter ist es wieder schwieriger geworden, Beruf und Familie zu vereinbaren", sagte Eva-Maria Burger , Leiterin der Abteilung Frauen & Familie der AK. Mitschuld daran sei die Coronakrise, die traditionelle Geschlechter-Rollenbilder verstärkt habe.

Politik und Betriebe gefordert

Sowohl Unternehmen als auch Politik würden die gerechte Aufteilung der Kinderbetreuungszeiten erschweren. Manche Betriebe würden Väter unter Druck setzen, gar keine oder nur eine kurze Auszeit für Kinder zu nehmen. Darüber hinaus gebe es Fälle, in denen die Väter nach der Rückkehr aus der Karenz auf das berufliche Abstellgleis gestellt werden. Das zeige die Erfahrung aus der Arbeitsrechtsberatung.

Führungskräfte in Unternehmen müssten die Einstellung ändern, dass das Kind der Frau und der Mann dem Betrieb gehöre, sagte Alexander Tomanek, Jurist in der AK Arbeitsrechtsberatung. Es brauche mehr Karenz-Beratung für Frauen und für Männer, denn viele wüssten gar nicht über ihre Möglichkeiten Bescheid. So wüssten Viele zum Beispiel nicht, dass beide Elternteile gleichzeitig in Elternteilzeit gehen können. Dabei sei das eine gute Möglichkeit, um sowohl Mutter als auch Vater rasch wieder ins Berufsleben zu bringen und langfristig ein stabileres Einkommen zu sichern.