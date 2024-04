Novelle: Zivildienst soll teilbar und Papamonat möglich werden

Seit 50 Jahren gibt es in Österreich den Zivildienst als Ersatz für den Wehrdienst, nun ist eine Gesetzesnovelle geplant. Laut dem Entwurf, den Staatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) am Montag in Begutachtung geschickt hat, soll (analog zum Grundwehrdienst) eine Teilbarkeit für Härtefälle kommen und ein Papamonat ermöglicht werden. "Systemumgehern", die mit ihrem psychischen Zustand argumentieren, soll eine fachärztliche Untersuchung vorgeschrieben werden können.