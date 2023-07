Kika/Leiner: Dubiose Barzahlungen und Immo-Verkäufe

Die Nachrichten rund um die insolvente Möbelkette Kika/Leiner reißen nicht ab. Am 12. Juni erst wurde der Insolvenzantrag durch den vom neuen Eigentümer Supernova eingesetzte Geschäftsführer Hermann Wieser gestellt. Nun gibt es neue Informationen zum letzten Tag der Kette und der Verwertung der Immobilien.

Wie der Standard am Donnerstagabend berichtet, soll Wieser drei Stunden vor dem Insolvenzantrag die Filialen angehalten haben, jeweils 2280 Euro in bar bereitzuhalten. Damit sollte ein externer Sicherheitsdienst für Objektschutz und "Österreich-Streife" namens "Personen und Objektschutz Int. Limited" bezahlt worden sein, der bei dem zu erwartenden Ansturm der Kunden auf die schließenden Filialen unterstützen sollte. Die Firma soll ihren Sitz im Steuerparadies Zypern haben. Damit dürften rund 80.000 Euro in bar nach Zypern geflossen sein.

➤ Mehr lesen: Kika/Leiner-Pleite: Erster Blick in die unveröffentlichte Bilanz