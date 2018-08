Über 10.000 Personen verloren seit 2010 ihren Job im Handel

Bei der Quelle-Pleite verloren im Jahr 2010 rund 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Job, die Cosmos-Insolvenz kostete knapp 1.200 Stellen. Zwei Jahre später meldete auch der Versandhändler Neckermann in Österreich Insolvenz an, 120 Beschäftigte mussten gehen. Die Übernahme der Schlecker-Filialen in Österreich durch den Investor Rudolf Haberleitner und das Umbranding in Dayli endete im Jahr 2013 in der Insolvenz. Mehr als 3.500 Beschäftigte - vorwiegend Frauen - standen nach der Dayli-Pleite ohne Job da. Ebenfalls im Jahr 2013 meldete der Elektrohändler Niedermeyer Insolvenz an, rund 600 Mitarbeiter mussten sich eine neue Stelle suchen.

Der nächste Elektrohändler strauchelte im Jahr 2014. Der Wiener Computerhändler DiTech wuchs zu schnell und war letztendlich unprofitabel. 250 Mitarbeiter mussten wegen der Pleite gehen. Beim insolventen Blumenhändler Holland Blumen Mark wurde 2014 der Großteil der Filialen von einem Mitbewerber übernommen. 200 der 330 Stellen wurden dadurch erhalten. Der Kauf der oberösterreichischen Sporthandelskette Eybl/Sports Experts durch den britischen Diskonter Sports Direct kostete ebenfalls viele Arbeitsplätze. Zwischen 2014 und 2017 fielen rund 400 Jobs weg.