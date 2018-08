Signa streicht bei Kika/Leiner über 1.000 Jobs

Der Sanierungskurs von René Benkos Signa-Gruppe, die Kika/ Leiner im Juni übernommen hatte, hat zu Folge, dass am Freitag 1100 Personen beim AMS zur Kündigung angemeldet werden sollen – das berichtet die Presse. Zuvor hatte das Unternehmen 5100 Mitarbeiter.

Von 46 Filialen sollen außerdem zum 31. Dezember 2018 vier Standorte geschlossen werden - und zwar jene in Innsbruck, Wiener Neustadt, Vösendorf und Spittal an der Drau. Das geschehe "nach sorgfältiger Prüfung", wie das Unternhmen in einer Aussendung mitteilt.

"Nun ist es wichtig, kika/Leiner eine nachhaltige Perspektive zu geben und die Zukunft zu sichern. Dabei steht das Unternehmen vor einem tiefgreifenden Wandel, der zwingend notwendig ist", heißt es weiter.