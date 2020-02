Kika/Leiner sieht im Verkauf von Küchen ein Erfolgsrezept

„Das wirklich gute Ergebnis haben wir nicht nur durch massive Kosteneinsparungen, sondern auch durch Umsatzzuwächse geschafft“, erklärt Gütebier. Man habe mehr Frequenz in die Häuser bekommen, das Vertrauen der Konsumenten zurückgewonnen und den Marktanteil stabilisiert. Der Steinhoff-Bilanzskandal ließ 2017 die damalige Österreich-Tochter Kika/Leiner straucheln, verunsicherte Kunden schreckten vor teuren Anschaffungen mit Anzahlungen zurück.

Marken geschärft

Gütebier sieht im Küchenbereich viel Umsatzpotenzial. Er will noch heuer drei eigenständige Leiner-Küchenstudios mit je 1.000 Quadratmetern im Großraum Wien sowie in Salzburg und Graz eröffnen. Im Internetgeschäft will er den Rückstand zu Mitbewerbern wie XXXLutz und Ikea aufholen. Im Frühjahr werde man richtig durchstarten, sagt der Manager.

Die im Jahr 2019 erfolgte Schärfung der Marken Leiner und Kika sowie die stärkere Inszenierung der Waren haben sich laut Gütebier umsatzmäßig bereits ausgezahlt. Kika ist eher im unteren Preissegment, Leiner im oberen unterwegs.