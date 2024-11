Kika/Leiner-Pleite: Gutscheine noch heute und morgen einlösen

Was die Anzahlungen betrifft, so muss der Insolvenzverwalter entscheiden, ob er in die Verträge eintritt oder nicht.

„Entweder er führt das Unternehmen fort, tritt in die Verträge ein und wickelt die Aufträge ab, dann erhält der Kunde die Ware und muss den gesamten Kaufpreis zahlen“, sagt Weinhofer zum KURIER. „Wenn der Masseverwalter sagt er schließt, wird aus Anzahlung einen Insolvenzforderung und der Kunde erhält wie bei den Gutscheinen bloß eine Quote.“ Weinhofer räumt aber ein, dass bei Insolvenzen im Handel in der Regel versucht wird, so lange wie es geht die Geschäfte offenzuhalten, um die Waren abverkaufen zu können.“

"Hohe Anzahlungen sind immer ein Risikofaktor"

Generell warnt der VKI-Jurist Eder vor sehr hohen Anzahlungen. "Hohe Anzahlungen sind immer ein Risikofaktor", so Eder. In der Vertragsgestaltung sollte man darauf achten und diese soweit möglich wegverhandeln. Sollte ein Kunde eine Anzahlung bereits vereinbart haben, die wirtschaftliche Lage aber sehr schlecht sein, dann habe man als Konsument auch die Möglichkeit einer "Unsicherheitsanrede", so Eder. Das bedeute, dass Kunden verlangen können, die Anzahlung nicht zu leisten und dafür "Zug um Zug" zu zahlen. In so einem Fall wird direkt in dem Moment bezahlt, wo die Leistung erbracht wird. Bei Anzahlungen gelte generell: Je geringer, umso besser, so der Jurist.