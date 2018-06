Kika/Leiner droht Geld auszugehen

Dritte Möglichkeit wäre der Verkauf von Immobilien, fast alle sind George zufolge noch im Besitz der Gesellschaft. Allerdings: Sie gehören einer Immobilientochter, ein Transferieren von Verkaufserlösen zur Handelsgesellschaft wäre nicht so leicht möglich. Außerdem sollen diese schon im Vorjahr Investoren erfolglos angeboten worden sein, wie Insider versichern.

Letzte Möglichkeit wäre ein Teilverkauf. Die gesamte Gruppe, so ist zu hören, werde aber eher schwierig zu verkaufen sein, möglicherweise könnte Kika an eine Diskontkette gehen. George bleibt positiv und glaubt, eine Lösung zu finden. Schließlich geht es auch um rund 5000 Mitarbeiter. Was erschwerend hinzukommt: Dass Ende Juni zusätzlich die Urlaubsgelder ausbezahlt werden müssen. „Ursprünglich hatten wir bis August ausreichend Liquidität.“