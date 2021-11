Ketchup-Macher Spak stöhnt über hohe Tomaten-Preise

Tomaten-Ketchup im großen Stil zu produzieren war auch schon einmal leichter, weiß Peter Spak, dessen gleichnamiges Unternehmen auf Ketchup, Mayonnaise und diverse Saucen spezialisiert ist. Produziert wird im niederösterreichischen Gallbrunn (Schwerpunkt Mayonnaise) sowie in Tschechien (Ketchup), geliefert an Handel wie Gastronomie. Rund 200 Mitarbeiter (50 davon in Österreich) arbeiten für den Betrieb, die meisten davon in der Produktion.

Doch dort hat man es immer schwerer, genügend Rohstoffe zu bekommen, sagt Firmenchef Spak. „Wichtige Rohstoffe, wie Rapsöl oder Paradeiser, sind teilweise schwer verfügbar und um bis zu 60 Prozent im Preis gestiegen.“ Zur Größenordnung: Spak verarbeitet rund 2.000 Tonnen zweifach konzentriertes Tomatenmark im Jahr.