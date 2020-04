Keine Computer und Räder mehr vom Supermarkt oder Diskonter

Seit ein Großteil der Geschäfte wegen der Corona-Krise geschlossen ist, tobt hinter den Kulissen ein heftiger Streit. Vertreter aus dem Elektro- oder Sportfach- oder Blumenhandel gingen auf die Barrikaden, weil sie den Supermärkten und Diskontern zusehen mussten, wie sie mit ihrem Sortimenten Geschäfte machen, während ihre Läden nicht öffnen dürfen.

Teils spielten sich skurrile Szenen ab. So sollen erboßte Fachhändler Verkäufer der großen Ketten beschimpft haben, die Kunden bei Elektronikware beraten haben. Dazu kamen unterschiedliche Interpretationen der Verordnung und damit unterschiedliche Auslegungen in den Filialen, was das Chaos noch verschärfte.

Ausnahme: Blumen und Spielwaren

Spielwaren und Blumen wird es übrigens auch weiterhin in den Supermärkten und Diskontern geben. Spar hatte am Freitagvormittag einmal mehr argumentiert, dass viele Pflanzen, die die Gruppe im Sortiment hat, von heimischen Betrieben angeliefert werden. Einer der großen heimischen Blumenproduzenten ist der Niederösterreicher Marco Waibel. Würde der Verkauf von Blumen im Lebensmittelhandel verboten werden, wären die Folgen für seinen Familienbetrieb heftig, sagte Waibel im KURIER-Interview: „Uns würden rund 100.000 Euro Umsatz am Tag entgehen.“