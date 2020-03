Niederlande: Millionen Tulpen für den Müll

Einzelne Händler haben die Pflanzen auf den Parkplatz gestellt, wo sie gegen eine freiwillige Zahlung abgeholt werden konnten. Für Bellaflora kam das nicht in Frage. Auch Verschenken war für Koll letztlich keine Option: „Das haben wir zwar überlegt, uns aber dagegen entschieden.“ Grund dafür waren ausgerechnet die Corona-Verhaltensregeln, die in der Praxis vor allem „Abstand halten“ bedeuten. Hätte der Blumenhändler die nun unverkäuflichen Blumen aus dem Lager geholt und zur freien Entnahme auf den Parkplatz gestellt, wären wohl zahlreiche Abnehmer erschienen. Und zwar auf engstem Raum. So gesehen hätte Bellaflora gleich das Geschäft aufsperren können, was aber in Corona-Zeiten verboten ist. Koll hat die Blumen letztlich an Altenheime verschenkt.

Eine Ausnahmeregelung vom Verkaufsverbot gibt es übrigens für Gärtnereien.

„Die Beschäftigung mit Blumen und Pflanzen ist gerade in dieser Zeit eine positive Abwechslung und gut für die Psyche“, schrieb der Bundesverband der Österreichischen Gärtner in einer Aussendung vergangene Woche nicht ganz uneigennützig. „Rufen Sie bei ihrem Gärtner an und fragen Sie nach den Öffnungszeiten und Lieferservice“, rät Branchensprecherin Ulli Jezik-Osterbauer.

Von blühenden Geschäften kann aber auch bei ihren Kollegen keine Rede sein. Mit den geschlossenen Gartencenterketten, Baumärkten und Floristen-Läden fällt die Kundschaft weg. Obendrein stornieren Hotels reihenweise ihre Blumenarrangements. Genauso wie Private, die Hochzeiten und andere Familienfeiern absagen.