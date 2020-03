Supermärkte dürfen jetzt auch sonntags liefern

In Corona-Zeiten boomen die Online-Shops, auch jene der Supermärkte. Beim Rewe-Konzern ( Billa, Bipa) gehen teilweise zwölf Mal mehr Bestellungen ein, als ausgeliefert werden können. Bei Interspar ist die Nachfrage im Online-Shop so groß, dass sich das nächste freie Lieferfenster im Web-Shop erst nach Ostern auftut.

Die Regierung hat am Freitag die erlaubten Lieferzeiten für den Lebensmittelhandel sowie für Drogerien per Verordnung ausgedehnt. Ab sofort darf – zusätzlich zu den bisherigen Lieferzeiten bis Samstagabend – auch sonntags und an Feiertagen ausgeliefert werden. Dies gilt auch für kleinere Lebensmittelhändler und es darf das ganze Warenangebot ausgeliefert werden. Die Verordnung gilt vorerst bis 31. Mai. Wer jetzt gleich zum Online-Shopping übergehen will, kann sich einbremsen. Sowohl seitens der Rewe als auch bei Spar gibt es Zweifel, ob das neue Lieferfenster so schnell aufgehen wird. Die Logistik dahinter musst erst organisiert werden. „Auch wenn wir die Kapazitäten im Onlinehandel schon um 80 Prozent erhöht haben, werden wir Sonntag wahrscheinlich nicht schaffen“, sagt Rewe-Sprecher Paul Pöttschacher.