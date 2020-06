Kein Praktikum wegen Corona: Was das für Studierende bedeutet

Studierende des Zweiges Tourismusmanagement an der FH Wien der WKW müssen zudem im vierten Semester ein Praktikum im Ausland absolvieren. Der betroffene Jahrgang kann sich dafür heuer einen bereits in Österreich absolvierten Job im selben Zeitausmaß anrechnen lassen. Rund 70 Studierende sind davon betroffen. Selbiges gilt auch für die rund 80 CEMS-Masterstudierenden von International Management an der WU Wien.

Auch Schüler von berufsbildenden Schulen sind von der Situation nicht ausgenommen. Die Arbeiterkammer spricht von gut 50.000 Schülern in Österreich, die im Lehrplan ein verpflichtendes Praktikum stehen haben.

Etwa jene der Tourismusschule Semmering: „Unsere Schüler haben gleich zu Beginn der Krise Absagen erhalten. Wir empfehlen ihnen jetzt, sich umzuhören und die Ohren offen zu halten. Falls wir merken, dass ein Schüler trotz mehrmaliger Versuche keinen Praktikumsplatz bekommen hat, belassen wir es für heuer natürlich“, erklärt Direktor Jürgen Kürner. Auf nächstes Jahr verschoben wird nichts.

Und die Studenten? Laura hat Ersatz gefunden, sie wird im Sommer als Tutorin bei Laborübungen unterstützen. Julia sucht nach einer Alternative, „es sieht aber schlecht aus“. Sie hofft, dass die Eventfirma im nächsten Sommer auf sie zurückkommen wird.