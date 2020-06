Ferien ohne Arbeit: Sommerjobs heuer rar gesät

Ganz schlecht sieht es beim größten Sommer-Arbeitgeber, dem Tourismus, aus. Ferienhotellerie und Gastronomie konnten schlecht vorausplanen und sagten vielen Aushilfen vorzeitig ab. „Die Hotels haben viele Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Wenn sie jetzt doch Bedarf haben, stellen sie diese zuerst auf Vollzeit um“, bestätigt Michaela Reitterer, Präsidentin der Österreichischen Hoteliervereinigung. Praktisch keine Chance sieht sie für Praktikanten in der Stadthotellerie. In den Ferienregionen dagegen könnte in den nächsten Wochen hingegen doch noch kurzfristig Bedarf entstehen.

Die Post nimmt heuer nur ein Drittel der sonst üblichen Zahl an Sommerersatzkräften auf. Das sind österreichweit rund 800 bis 1.000 jungen Menschen, meist Studenten. Post-Sprecher Michael Homola betont, dass die Post keine Pflichtpraktika annehme. Wer in den Ferien bei der Post arbeite, muss mindestens 18 Jahre alt sein.