Kein Erntehelfer-Mangel für diese Saison erwartet

Arbeit nicht für jeden geeignet

Ob heuer wieder Arbeitskräfte über die Website gesucht werden, ist derzeit noch offen. "Wenn es zu Grenzschließungen und akutem Personalmangel, wie im letzten Jahr kommen sollte, kann die Plattform innerhalb weniger Tage wieder hochgefahren werden, um maximale Unterstützung zu bieten", hieß es aus dem Landwirtschaftsministerium.

Auch das Arbeitsmarktservice hat Programme, um Arbeitslose in Österreich in die Land- und Forstwirtschaft zu vermitteln. "In der Praxis ist das aber oft sehr schwierig, das haben auch die Erfahrungen der Plattform dielebensmittelhelfer.at gezeigt", so das Landwirtschaftsministerium. "Landarbeit - im speziellen die Arbeit als Erntehelferin und Erntehelfern - ist sehr fordernd und nicht für jeden geeignet."