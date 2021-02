Kaum Bio-Kaffee in Österreichs Supermärkten erhältlich

In Österreichs Supermarkt-Regalen gibt es zwar bis zu 270 verschiedene Kaffee-Artikel, doch das Angebot an fairem Bio-Kaffee ohne aufwendige Verpackung ist mit fünf Prozent verschwindend gering. Zu diesem Ergebnis ist der "Marktcheck" von Greenpeace gekommen, den die Umweltorganisation am Montag veröffentlicht hat.

"Die Auswahl an Kaffee in den Supermärkten ist schier unüberschaubar. Aber empfehlenswerte Bio-Produkte, die fair produziert sind und ohne Kapseln, Pads und Tabs auskommen, muss man mit der Lupe suchen", kritisierte Lisa Panhuber von Greenpeace Österreich. Empfehlenswert sei Bio-Kaffee mit Fairtrade-Zertifizierung, der nicht einzeln verpackt ist. Angeboten wird laut Greenpeace meist unter der Eigenmarke der Supermärkte oder von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit "EZA".