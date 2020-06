Kartellrechtliche Untersuchung gegen Apple

Die Untersuchung soll klären ob der Technologiekonzern Apple mit seinem Angebot „Apple Pay“ gegen EU-Wettbewerbsvorschriften verstößt. Geprüft werden sollen unter anderem die Geschäftsbedingungen bei der Integration der Dienstleistung in kommerzielle Apps und Websites sowie die Beschränkung des Zugangs zur NFC-Funktion "tap and go" auf iPhones für Zahlungen in Online-Shops und Ladengeschäften.