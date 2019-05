Margrethe Vestager: Liberale Kämpferin mit Bodenhaftung

Das Zeichen der Wut der dänischen Gewerkschaften von damals ist bis heute in Vestagers Büro im zehnten Stock des Kommissionsgebäudes zu sehen. Da steht auf dem gläsernen Schreibtisch ein Stinkefinger aus Gips. „Er soll mich täglich daran erinnern, dass nicht alle Leute mit mir übereinstimmen“, erzählte die Wettbewerbskommissarin dem KURIER vor einigen Monaten bei einem Interview.

Unter den 28 Kommissaren der Europäischen Union gilt sie als Star – auch wenn das die Pastorentochter aus Dänemark nicht hören mag. Ihre Popularität liegt auch an ihrem Ressort: Mit dem Dossier Wettbewerbsrecht hat Vestager das mächtigste Instrument in der Hand, mit dem die EU den Binnenmarkt verteidigen kann. Doch die dänische Kommissarin hat mehr Durchschlagskraft als all die unbekannten Kommissare vor ihr. Wenn sie völlig ungerührt, aber auch ohne Häme oder Poltern Milliardenstrafen verhängt, hört ihr die ganze Wirtschaft Europas zu.