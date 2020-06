Huawei präsentiert neue Produkt-Highlights und kündigt mit dem Huawei P40 Pro+ das ultimative Smartphone-Flaggschiff für Österreich an

Das Huawei P40 Pro+, das ultimative Smartphone-Flaggschiff, das leistungsstarke High-End-Notebook Huawei MateBook X Pro, das kompakte Kraftpaket Huawei MateBook 13, das anspruchsvolle Huawei MatePad Pro Tablet, die Smartwatch Huawei Watch GT 2e mit bis zu zwei Wochen Akkulaufzeit, die neuen Huawei FreeBuds 3i, kabellosen In-Ear-Kopfhörer mit Intelligent Active Noise Cancelling sowie Huawei Sound X, einen smarten Premium Dual-Subwoofer Lautsprecher. Im Rahmen der virtuellen Produktvorstellung wurden geladenen Medienpartner und Partner die Neuheiten im Portfolio von Huawei vorgestellt. Die neuen Produkte kommen nun fortlaufend auch nach Österreich oder sind bereits erhältlich.



Das Huawei P40 Pro+: Das ultimative Smartphone mit Fünffach-Leica Kamera

Das neue, ultimative Flaggschiff der Huawei P40-Serie überzeugt durch ein fortschrittliches Ultra Vision Leica-Kamerasystem mit einer Fünffach-Kamera-Konfiguration. Das technische Sensor-Wunderwerk mit einer Diagonale von 1/1,28 Zoll unterstützt Pixel-Binning und revolutioniert die Sensortechnologie auf Pixelebene. In Kombination mit dem Octa PD AutoFocus und dem Huawei XD Fusion Engine mit AI-Unterstützung wird das automatische Scharfstellen und eine detailreiche Bildauflösung zu jeder Tageszeit und bei allen Lichtverhältnissen grundlegend verbessert. Mit Ultra-Weitwinkel-, Weitwinkel- und Teleobjektiven bieten die Fotografie-Pioniere kreative Möglichkeiten ohne Ende.



Das Huawei P40 Pro+ bietet dem Nutzer ein noch nie dagewesenen SuperZoom Array, mit einem neuen Periskop-Design, das das Licht fünfmal reflektiert und den Lichtweg um 178 Prozent verlängert, um den 10-fach echten optischen Zoom zu unterstützen. Das Flaggschiff verfügt außerdem über eine 40MP SuperSensing Cine Camera mit Ultra-Weitwinkel-Objektiv mit einer Blendengröße von f/1.8 und einer Brennweite, die 18 mm entspricht, und einen 1/1,54-Zoll-Sensor, der das gleiche Seitenverhältnis einer DSLR-Vollformatkamera unterstützt. Die Pixel auf diesem Sensor können individuell angepasst werden und ermöglichen so Aufnahmen mit langer, kurzer oder normaler Belichtungszeit. Die integrierte Sedecimpixel-Fusionstechnologie kann die Lichtempfindlichkeit auf bis zu ISO51200 erhöhen und ermöglicht dem Nutzer die Aufnahme von Ultra Slow-Motion-Videos. Mit der 32 MP-Selfie-Kamera und eine IR-Tiefenkamera, die Autofokus und Bokeh-Simulation unterstützen, können sogar Videoaufnahmen in gestochen scharfer 4k-Qualität aufgenommen werden. Herausragende Porträt-Effekte, wie man sie von Huawei Geräten gewohnt ist, können damit auch in der Videofunktion erzielt werden.



„Innovative Ästhetik und wegweisende Fotografie-Technologie, das Beste aus Design und Ingenieurskunst wird im Huawei P40 Pro+ vereint. Der außergewöhnlich große Lichtsensor, die Premiumobjektive, die in Zusammenarbeit mit Fotografie-Pionier Leica entwickelt wurden, und ein leistungsstarker Chipsatz lassen das Huawei P40 Pro+ zum ultimativen Smartphone werden, das unsere Nutzer dabei unterstützt, ihre kreativen Visionen zu verwirklichen, produktiv zu arbeiten und optimal vernetzt zu sein“, so Wang Fei, General Manager der Huawei Consumer BG Austria.



Das von der Natur inspirierte Huawei Quad-Curve Overflow Display erinnert an eine elegante Wasseroberfläche einer übervollen Tasse. Die superschmale Einfassung sorgt für einen nahezu randlosen Look, der neben seiner Designästhetik auch ergonomischen Halt bietet. Die Rückseite des Huawei P40 Pro+ besteht aus einer Nanotechnologie-Keramik, die gebrannt und poliert wurde. Sie vereint zeitlosen Stil mit langer Haltbarkeit. Dieses einzigartige Design ist in weißer und schwarzer Keramik erhältlich.



Das integrierte Kirin 990 5G Chipset sorgt für beste 5G-Konnektivität mit robuster AI-Leistung und höchster Energieeffizienz. Außerdem unterstützt das Huawei P40 Pro+ die Wi-Fi 6 Plus Technologie, die eine Datenübertragung mit bis zu 2.400 Mbps ermöglicht. Mit Huaweis innovativer Multi-Screen Collaboration Technologie werden Barrieren zwischen einem Windows-PC und einem Android-Gerät problemlos überwunden.



Huawei MateBook X Pro: Das Power-Notebook im schlanken Design

Das Huawei MateBook X Pro ist die neueste Version der High-End-Notebooks und ist das bisher leistungsstärkste Notebook des Technologieunternehmens. Es überzeugt mit seinem Ultra FullView-Display mit Touch-Screen. Mit dem schlanken Rahmen erreicht es eine beeindruckende Screen-to-Body Ratio von 91 Prozent. Das unkonventionelle Seitenverhältnis von 3:2 eignet sich im Vergleich zu herkömmlichen Widescreens besser für die Erstellung von Inhalten und bietet dem Nutzer damit maximale Produktivität. Die versenkbare Kamera bietet zusätzlich Schutz der Nutzerprivatsphäre. Für eine möglichst effiziente und leise Kühlung schaltet ein intelligentes Kühlsystem dynamisch zwischen aktivem und passivem Modus um. In Österreich wird es das Huawei MateBook X Pro in einer Version mit Intel® Core™ i5-10210U Prozessor der 10. Generation mit 16 GB RAM und 512 GB ROM Speicher geben und zusätzlich eine Version mit Intel® Core ™ i7-10510U, 10. Generation, 16 GB RAM/1 TB ROM.

Beide Versionen verfügen über eine GeForce® MX250 2GB GDDR5 GPU und sind in der Farbe Space Grey erhältlich.



„Im Jahr 2019 stieg das Absatzvolumen von Huawei Notebooks im Vergleich zum Vorjahr um 200 Prozent. Mit dem Huawei Matebook X Pro, unserem bisher stärksten High-End-Notebook, wollen wir den hohen Ansprüchen der Konsumenten weiterhin gerecht werden und bieten unseren Nutzern die beste Hardware, innovatives Design und optimale Usability. Das Huawei MateBook X Pro, das Huawei MateBook 13, das Huawei MatePad Pro sowie die Huawei P40-Serie sind mit der Multi-Screen-Collaboration Technologie ausgestattet – damit werden die Geräte Teil eines nahtlosen Ökosystems. So schaffen wir mit unserem Know-How die idealen Begleiter für produktives Arbeiten und den Alltag unserer Nutzer.“, sagt Wang Fei.



Huawei MateBook 13: Ein kraftvoll elegantes Gerät

Das Huawei FullView Display bietet einen beeindruckenden Bildschirm mit einer Screen-to-Body-Ratio von 88% und einem 4,4 mm schmalen Bildschirmrand. Das leichte und dennoch robuste Huawei MateBook 13 ist auf optimale Tragbarkeit ausgelegt. Der 14,9 mm schlanke Metallrahmen ist an jeder Ecke akkurat mit Diamantschliff gefertigt. Übertragungen von Videos und Fotos per W-LAN Direkt mit einem einzigen Tastendruck vom Smartphone zum Notebook sind möglich. So kann eine Multi-Screen-Collaboration garantiert werden. Das Huawei MateBook 13 kommt in Space Grey sowohl in der Version von Intel® Core™ i5-10210U der 10. Generation und Intel® UHD Graphics 620 mit 8 GB RAM und 512 GB ROM Speicher als auch in der Version AMD Ryzen™ 5 3500U und Radeon™ Vega 8 Graphics mit 8 GB RAM und 512 GB ROM Speicher in den österreichischen Handel.



Huawei MatePad Pro: Brillantes Display für mehr Kreativität

Fundament für mehr Leistung und Energieeffizienz bildet der Kirin 990-SoC. Der Rahmen mit Magnesium-Legierung sorgt für ein niedriges Gewicht und ist dennoch strapazierfähig. Die 16-core Mali-G76 GPU verbessert die Leistung und Akkulaufzeit und verspricht dadurch ein reibungsloses Arbeits- und Unterhaltungserlebnis. Der hochkapazitive 7250mAh-Akku des Huawei MatePad Pro verfügt über eine hervorragende Akkulaufzeit und ist das weltweit erste Tablet, das sowohl drahtloses Laden sowie Reverse Wireless Charging unterstützt. Die Huawei-eigene NPU-Architektur sorgt für eine gleichmäßige Auslastung zwischen den einzelnen Kernen und so für optimierte AI-Funktionen. Ein aus zwölf Layern bestehendes Kühlsystem, das beim Wärmemanagement auf künstliche Intelligenz setzt, sorgt auch bei hoher Belastung für normale Temperatur. Das Huawei MatePad Pro ist außerdem mit 6 GB LPDDR4X Dual-Channel-RAM ausgestattet und ermöglicht einen schnellen Start von Apps und dadurch effektives Arbeiten. Durch die Ergänzung der leistungsstarken Hardware um die Huawei ClariVu-Display-Enhancement-Technologie entsteht eine deutlich verbesserte Farbwiedergabe und Bildklarheit.



Huawei Share ermöglicht Dank der Multi-Screen-Collaboration eine perfekte Symbiose verschiedener Huawei Geräte. Nutzer können per Drag and Drop ganz einfach ihre Dateien zwischen Tablet und Smartphone übertragen. Außerdem sorgt das Floating Window dafür, dass Nutzer zum Beispiel parallel zum Arbeiten auf Kurznachrichten antworten können – ohne die App zu minimieren oder aus der Immersion „aufzutauchen“. Die Multi-Window-Funktion bietet müheloses Multi-Tasking mit Hilfe von bis zu drei Apps gleichzeitig. Der APP Multiplier macht paralleles Arbeiten mit zwei Apps nebeneinander möglich. Durch einfaches Ziehen des Rahmens kann der Nutzer die Größe der Fenster bequem an seine Bedürfnisse anpassen. Der Desktop Modus kann bis zu acht gleichzeitig geöffneten Apps oder Prozessen ausführen – ohne die Performance dabei zu beeinträchtigen. Das Huawei MatePad Pro ist außerdem mit einem IPS-Panel ausgestattet, das dem Nutzer beste Arbeitserlebnisse garantiert. Ein reibungsloses effizientes Arbeiten und Kreativität ist weiters mit dem separat zu erwerbenden Huawei M-Pen und dem Huawei Smart Magnetic Keyboard garantiert.



Huawei Watch GT 2e: Für noch individuelleren Sport

Präzises Positionierungssystem, Messung der Blutsauerstoffsättigung, Herzfrequenzüberwachung in Echtzeit und Aufzeichnung von Kalorienverbrauch sowie Dauer des Trainings: Mit der Huawei Watch GT 2e gibt es eine neue Smartwatch, die für Sportbegeisterte keinen Wunsch offenlässt. Neben einer Akkulaufzeit von bis zu zwei Wochen ist sie zum Tauchen geeignet, erkennt 15 verschiedene Sportmodi und bietet über 80 verschiedene Trackingmodi. Die Smartwatch zeigt den genauen Standort sowie die zurückgelegte Strecke präzise an. Die Smartwatch sammelt zudem Statistiken über das Trainingsvolumen, die maximale Rate des Sauerstoffverbrauchs wird gemessen und bietet auch noch Vorschläge für Trainingsmaßnahmen. Wie das Vorgängermodell, verfügt auch die Huawei Watch GT 2e über Huawei TruSeen™ und TruRelax™. So behalten Nutzer ihren Stresslevel fortlaufend im Blick und die intelligente Smartwatch hilft dabei, Blockaden und Anspannungen durch gezieltes Atemtraining zu lösen.



Mit Huawei TruSleep™ 2.0 kann die Huawei Watch GT 2e außerdem den Schlaf monitoren und anhand häufiger Arten von Schlafproblemen Optimierungspotenzial aufzeigen. Der starke Akku, dank Kirin A1, mit einer Laufzeit von bis zu zwei Wochen, kann mit dem aktiven Lebensstil der Nutzer Schritt halten. Die neue Energiesparfunktion kann die Batterieleistung außerdem gezielt anpassen, um so eine noch längere Leistung zu versprechen. Das TPU-Material sorgt für einen erhöhten Tragekomfort, auch beim Sport. Die Huawei Watch GT 2e verfügt außerdem über ein hochpräzises 1,39-Zoll-AMOLED-Touch-Display mit hoher Auflösung in Retina-Qualität.



„Bewegung und Sport, aber auch Entspannung und Schlaf, sind das Fundament für einen gesunden und aktiven Lebensstil. Smartwatches und Wearables, wie die Huawei Watch GT 2e oder die neuen Huawei FreeBuds 3i, sind dabei hilfreiche Unterstützer, die uns motivieren unser Bestes zu geben aber gleichzeitig auch auf unser Wohlergehen achten. Die Huawei Watch GT 2e bietet Nutzern dabei eine Vielzahl an Optionen, Gesundheit und Vitalparameter im Blick zu behalten. Für viele sind Huawei Smartwatches schon zum unverzichtbaren Begleiter geworden, so konnten wir im ersten Quartal 2020 den zweiten Platz am weltweiten Smartwatchmarkt einnehmen“, berichtet Wang Fei, General Manager der Huawei Consumer BG Austria.



Huawei FreeBuds 3i: Klangvoll in allen Tonlagen

Hervorragender Klang, reibungslose Konnektivität und Active Noise Cancelling: das zeichnet die neue Generation der kabellosen In-Ear-Kopfhörer von Huawei aus. Mit der Bluetooth 5.0 Technologie können die Kopfhörer einfach und direkt mit allen Huawei Geräten interagieren und kabellos verbunden werden. Im Inneren der Huawei FreeBuds 3i sorgen 10mm kleine, aber kräftige Lautsprechertreiber für ein unverkennbares Stereosounderlebnis mit kräftigen Bässen. Eine akribisch abgestimmte, hochempfindliche Polymer-Kompositmembrane erzeugt einen ausgewogenen Klang. Musik, Podcasts aber auch Telefongespräche können problemlos via Active Noise Cancelling gehört werden.



Die ergonomischen kegelförmigen Klangkörper mit flexiblen Silikonaufsätzen bieten einen hohen Tragekomfort, sicheren Halt und unterstützen zusätzlich bei der Geräuschabschirmung. Die Bedienung der Kopfhörer sowie die Steuerung von Musik und Telefonanrufen kann einfach über das Berühren des Gehäuses erfolgen. Die IPX4-Zertifizierung der Huawei FreeBuds 3i garantiert einen Schutz gegen Schweiß und Spritzwasser. So eignen sie sich ideal als Trainingsbegleiter. Mit einer vollen Akkuladung kann bis zu 3,5 Stunden Musik gehört werden. Das Huawei FreeBuds 3i Ladecase bietet mit vier weiteren Ladezyklen und bis zu 14,5 Stunden Laufzeit ein noch längeres Hörvergnügen.



Huawei Sound X: Dual-Subwoofer-Lautsprecher in Perfektion

In Kooperation mit Devialet, einem Pionier der Audiotechnologie, hat Huawei einen Premium-Dual-Subwoofer Lautsprecher designt, der das traditionelle Klangerlebnis revolutioniert und auf eine neue Ebene hebt. Huawei Sound X ist der erste Bluetooth-Heimlautsprecher mit zwei Subwoofern. Der unverwechselbare Klang sorgt für ein wahres Hörvergnügen. Mit acht Lautsprechern ausgestattet kann ein studio-tauglicher Ton erzeugt werden, der den gesamten Raum erfüllt. Der Lautsprecher lässt den Zuhörer in eine Welt der Musik eintauchen. Das Design des Huawei Sound X zeichnet sich durch einen schlanken schwarzen Korpus aus. Der Hauptteil des Lautsprechers wurde mit Hilfe eines fortschrittlichen nichtleitenden Vakuumgalvanisierungsverfahrens hergestellt, um eine glatte Oberfläche zu schaffen, die so hell und transparent ist wie die eines Spiegels. Die Beschichtung des Huawei Sound X hat eine spezielle isolierte Struktur, die eine hohe Qualität des Signalempfangs und der Signalübertragung gewährleistet. Gleichzeitig verbessert dies die Audioqualität, ohne die Leistung im Hochfrequenzbereich zu schwächen. Der Premium-Dual-Subwoofer Lautsprecher unterstützt Huawei Share und fügt sich somit nahtlos in das Huawei Ökosystem ein.



Huawei Services – Nahtloses Musikentertainment und sichere Daten

1. Huawei Mobile Cloud: Mit der Huawei Mobile Cloud können Fotos, Videos, Kontakte, Notizen und andere wichtige Informationen gespeichert werden. Dadurch bleiben die Daten im Falle eines Verlustes gesichert. Die Daten können jederzeit und überall auf ein neues Gerät übertragen werden. Das Cloud Backup ist eine automatische und sichere Backup-Lösung. Außerdem sichert die Galeriedatensynchronisierung alle Fotos und Videos auf der Cloud automatisch und ermöglicht eine Synchronisation aller Huawei Geräte. So können Bilder und Videos in der Cloud auf jedem Gerät angezeigt, verwaltet und heruntergeladen werden. Huawei Drive ermöglicht das Speichern von Fotos, Audiodateien, Videos, Dokumente sowie komprimierte Dateien und Anwendungen des Smartphones in der Cloud. Über die Huawei ID oder über cloud.huawei.com kann der individuelle Cloud-Speicher verwaltet werden, um immer Zugriff zu den eigenen Dateien zu haben. So können im Falle eines Verlustes etwa die eigenen Dateien vom Gerät gelöscht werden.



2. Huawei Music: Mit mittlerweile über 160 Millionen Nutzern weltweit ist Huawei Music nun in 16 europäischen Ländern verfügbar, darunter auch in Österreich. Der Musik-Streamingdienst mit über 50 Millionen Titeln – das entspricht einem ununterbrochenen Musikerlebnis von über 300 Jahren und wurde von Huawei ins Leben gerufen, um auf zahlreichen Huawei Geräten nahtloses Entertainment zu bieten. Personalisierbare Playlisten und täglich neue Musikempfehlungen: Huawei Music bietet ein umfassendes Musik-Streaming-Angebot, das perfekt mit den Huawei Geräten, von Smartphones über Smartwatches bis hin zu Kopfhörern, abgestimmt ist. Die Wiedergabe kann individuell an das jeweilige Gerät angepasst und optimiert werden. Huawei Music ist um einen monatlichen Abo-Preis von EUR 9,99 erhältlich.



Zukunftssicher mit der Huawei AppGallery und Multipath-Strategie

Die Huawei AppGallery ist der offizielle AppStore für Huawei Smartphones und Tablets und bereits der drittgrößte App-Marktplatz der Welt. Hier laden weltweit über 420 Millionen monatlich aktive Nutzer einfach und sicher Apps herunter. Huaweis Ziel ist es, die AppGallery in Zusammenarbeit mit den weltweit innovativsten Entwicklern zu einer zukunftsweisenden, offenen App-Plattform zu machen. Die Privatsphäre und Sicherheit aller Nutzer wird gewährleistet und ein einzigartiges Nutzererlebnis ermöglicht. Hierfür verfolgt das Unternehmen eine gezielte Strategie über verschiedene Pfade:



1. Wachsendes Angebot: Über die AppGallery lassen sich beliebte Apps und Spiele schnell und unkompliziert installieren. Ob Microsoft Office, Amazon Shopping oder Top-Games wie Asphalt 9 und Fortnite – die Vielfalt ist groß und wächst täglich. Lokale Experten-Teams arbeiten kontinuierlich daran, dass weitere wichtige Apps für den lokalen wie internationalen Markt in die AppGallery integriert werden. Dank der vierfachen Sicherheitsüberprüfung sind alle Apps in der AppGallery besonders sicher.



2. Quick Apps: Mit den Quick Apps hat Huawei die Idee der App-Nutzung weitergedacht. Die neue Art von Apps benötigt keine Installation auf dem Smartphone mehr, was kostbaren Speicher, wertvolle Systemressourcen und damit auch Energie spart. Updates sind nicht notwendig, die Quick Apps sind automatisch immer auf dem neuesten Stand. Nie war es einfacher und intuitiver, Apps zu nutzen. Die Quick Apps lassen sich im Quick App Center verwalten und auf Wunsch auf dem Startbildschirm fixieren.



3. Phone Clone: Die auf Huawei Smartphones vorinstallierte App überträgt Kontakte, Anruflisten, Daten, Nachrichten, Anwendungen, Videos, Fotos und Einstellungen einfach und sicher vom alten Smartphone auf die neue Huawei P40-Serie.



4. Direkter Download externer Apps: Auch auf beliebte Apps wie Facebook und WhatsApp sollen Kunden von Huawei nicht verzichten. Über die Huawei AppGallery gelangt man direkt zu den offiziellen Webseiten, um den Download und die Installation der beliebten Apps zu starten. Über Drittanbieter-Apps, wie zum Beispiel „MoreApps“, werden Nutzer direkt auf die offizielle Webseite externer Anbieter geführt. Dort lässt sich die aktuelle Installationsdatei im gewohnten APK-Format kostenfrei herunterladen, installieren und die App wie gewohnt nutzen. Auf Wunsch können Nutzer auch über alternative AppStores von Drittherstellern weitere Apps beziehen.



Preise und Verfügbarkeiten



Huawei P40 Pro+

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 1399,00

• Konfiguration: 8+512GB

• Verfügbare Farben: Ceramic White, Ceramic Black

• Verfügbarkeit: ab Ende Juni



Huawei MateBook X Pro

• Unverbindlicher Richtpreis:

16 GB RAM / 512 GB ROM Version: EUR 1599,00

16 GB RAM / 1 TB ROM Version: EUR 1899,00

• Speicherkonfiguration:

• Intel® Core™ i5-10210U, 10. Generation, 16 GB RAM/512 GB ROM, NVIDIA® GeForce® MX250 2GB GDDR5 GPU, Touchscreen

• Intel® Core ™ i7-10510U, 10. Generation, 16 GB RAM/1 TB ROM, NVIDIA® GeForce® MX250 2GB GDDR5 GPU, Touchscreen

• Verfügbare Farben: Space Grey

• Verfügbarkeit: ab Ende Juni



Huawei MateBook 13

• Unverbindlicher Richtpreis:

AMD Version für EUR 799,00

Intel Version für EUR 899,00

• Speicherkonfiguration:

AMD Ryzen™ 5 3500U, 8 GB RAM und 512 GB ROM, Radeon™ Vega 8

10th Generation Intel® Core™ i5-10210U, 8 GB RAM und 512 GB ROM, Intel® UHD Graphics 620

• Verfügbare Farben: Space Grey

• Verfügbarkeit: ab Ende Juni



Huawei MatePad Pro

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 549,00

• Speicherkonfiguration: 6GB+128GB WiFi

• Verfügbare Farben: Midnight Grey

• Verfügbarkeit: ab sofort

• Promotion: bis Ende Juni im teilnehmenden Handel mit M-Pencil und Keyboard gratis



Huawei M-Pencil

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 89,00

• Verfügbarkeit: ab sofort



Huawei Smart Magnetic Keyboard

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 129,00

• Verfügbarkeit: ab sofort



Huawei Watch GT 2e

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 169,00

• Verfügbare Farben: Graphite Black, Lava Red, Mint Green

• Verfügbarkeit: ab sofort



Huawei FreeBuds 3i

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 99,00

• Verfügbare Farben: Ceramic White, Ceramic Black

• Verfügbarkeit: ab sofort



Huawei Sound X

• Unverbindlicher Richtpreis: EUR 299,00

• Verfügbare Farben: Schwarz

• Verfügbarkeit: ab Ende August



