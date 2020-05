Zum Leben zwischengenutzt

Ursprünglich wollten die „urban Entrepreneurs“, wie sie sich nennen, nur zwei Stockwerke des Hauses nutzen. Doch der Zuschlag kam für das gesamte Bürogebäude. Als sie im März ihren ersten „Call for Projects“ starteten, hatten sie Sorge, das Haus nicht voll zukriegen. Diese verpuffte schnell. Sie bekamen drei Mal so viele Bewerbungen , wie sie verfügbare Räume hatten – heute sind sie voll.

Die Nutzer des Hauses dürfen ihren Raum individuell einrichten und gestalten. Sie bezahlen lediglich anteilige Betriebskosten, Gas, Strom und Internet, was zusammen zwischen 7,5 und 10 Euro pro liegt. An diesen Beiträgen verdienen die drei Gründerinnen aber kaum. „Man kann die Summe nicht ignorieren, aber sie ist nicht so groß, dass wir drei von ihr leben könnten“, erklärt Deerenberg.

Damit Paradocks funktionieren kann, braucht es Förderungen (wie etwa aktuell von der Stadt Wien), Bekanntheit durch Festivals und Start-up-Initiativen (wie etwa die „ Vienna Design Week“ oder „Gründen in Wien “ im Oktober) und Wettbewerbe. Erst vergangene Woche sahnten sie 7000 Euro und den ersten Preis beim „City Hype“ ab, einem Wettbewerb des Kreativzentrums „departure“, bei dem es um kluge Lösungen für das städtische Leben geht.