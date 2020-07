Vienna Design Week: Mehr als nur "Glamour"

Ein paar Stände weiter bieten " Toledo i Dertschei" ein besonderes Druckerlebnis an: Mit "Slowprinting" werden kleinformatige Druckwerke mit Handpressen und Bleisatz gedruckt. Bestellungen für Visitenkarten und Einladungen werden mehrsprachig angenommen und umgesetzt. Die Druckerei am Brunnenmarkt ist eines der fünf Projekte unter der Thematik Stadtarbeit. Hollein verwies darauf, dass neben einer Menge "Glamour-Objekte" auch ein anderer Zugang zum Thema Design dargestellt werde. Mit den Projekten zum Thema "Stadtarbeit und Social Design" soll der Begriff Design bewusst von dem traditionellen Verständnis losgelöst werden und in einen urbanen und sozialen Kontext gesetzt werden.

Ein Schwerpunkt vieler Arbeiten liegt auf dem Thema Recycling und bewusst Leben und Nutzen. So lädt die Design-Marke "Thonet" Design-Interessierte ein, sich spielerisch bei einem Workshop mit ausrangierten Möbelteilen auseinanderzusetzen und neue Objekte zu schaffen, die dann sogar mit nach Hause genommen werden dürfen. Neben dem Workshop-Angebot zeigt das "Stilwerk" noch drei andere Ausstellungen und präsentiert im Rahmen der " Vienna Design Week" die Werke des "Recycling Designpreis".

Auch der "Kunstraum Niederösterreich" zeigt mit der Gruppenausstellung "The Cuckoo Syndrome" u.a. Werke des spanischen Designers Curro Claret, die aus alten Möbelteilen und Sperrmüllresten zusammengebaut wurden. "Mit der niederösterreichischen Zusammenarbeit wird das ` Vienna Design Festival` immer mehr zu einem österreichischen Projekt und geht weg von dem bisherigen Wien-Fokus", erzählte Hollein. Insgesamt sei die Geschichte der " Vienna Design Week" eine erfolgreiche: So erzählte Beyerle, dass die Design-Woche mit 12.000 Besuchern startete und im Vorjahr ganze 30.000 Design-Interessierte anlockte. "Auf einer imaginären Design-Landkarte würde die ` Vienna Design Week` eindeutig zeigen, dass sich in Wien etwas bewegt und einiges passiert".

Die " Vienna Design Week" entwickelte sich in den letzten Jahren zu einem Netzwerk rund um Design. So gastierte die Passionswege Ausstellung "Werkstatt Vienna" im September im Rahmen von "World Design Capital Helsinki 2012" in Finnland. Die Schau wird ab 13. Dezember auch im Wiener Museum für angewandte Kunst zu sehen sein.