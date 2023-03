WK Wien fordert Studium für Lehrlinge ohne Maturaabschluss

Wer an einer Universität oder Fachhochschule studieren will, braucht zum Beispiel die Matura oder eine Studienberechtigungsprüfung. Zusätzlich gab es noch die Möglichkeit, mit einem Lehrabschluss einen Akademischen Lehrgang zur beruflichen Weiterbildung mit Master-Abschluss (z.B. Berufsakademien des WIFI Wien) zu besuchen. „Diese Möglichkeit läuft aber wegen einer Gesetzesänderung im September 2023 aus“, so die Wirtschaftskammer (WK) Wien.

Die WK Wien fordert nun, dass Universitäten und Fachhochschulen auch für fertig ausgebildete Lehrlinge offenstehen. Konkret soll künftig die Lehrabschlussprüfung als Zugangsberechtigung für facheinschlägige Studien ausreichen.