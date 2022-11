Wie Netzwerken richtig geht - und wie nicht

Netzwerken kann f├╝r manche eine Herausforderung sein. Insbesondere, wenn viele Beispiele im Umlauf sind, wie man es nicht macht. Networking-Events k├╝nftig mit Scheuklappen aufsuchen, muss man trotzdem nicht. Lassen sich neue Kontakte doch auch auf gesunde Art kn├╝pfen, wenn man ein paar Spielregeln ber├╝cksichtigt.

Spielregel 1: Im Rahmen des Gesetzlichen bleiben

Die Basis bildet die Compliance. Diese legt fest, in welchem Rahmen Geschenke oder Einladungen akzeptiert werden d├╝rfen . Die Geringf├╝gigkeitsgrenze liegt bei 100 Euro. Unternehmen k├Ânnen aber strengere Richtlinien vorschreiben.

Spielregel 2: Sich selbst hinterfragen

Eine weitere M├Âglichkeit, sich nicht in die Falle einer Seilschaft zu begeben, ist die eigene Motivation beim Netzwerken zu hinterfragen. Wof├╝r stehe ich? Was sind meine Themen und was kann ich anderen bieten? Solange das, was man bietet, nicht dem pers├Ânlichen Machterhalt dient, sollte man auf der sicheren Seite sein.

Spielregel 3: Promote dich selbst, sonst promotet dich niemand

Auch Lobbying ist erlaubt, damit Auftraggeber die am Markt verf├╝gbaren Produkte kennen. Sind aber Ausschreibungen auf gewisse Bewerber zugeschnitten und setzt sich am Ende der wahre Bestbieter nicht durch, ist es Korruption.

Spielregel 4: Ein Postenschachmatt setzen

Dasselbe Prinzip wie beim Lobbying - also Ausschreibungen auf Bewerber zuschneiden oder nicht den am besten Qualifizierten einstellen - gilt f├╝r Postenbesetzungen im ├Âffentlichen Bereich. Denn das w├Ąre ein klassischer Postenschacher. Als Privatunternehmer lieber Bekannte als Unbekannte einzustellen, ist aber erlaubt.