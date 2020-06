Wie bei Oma, nur jünger

Es war wie verwunschen: Im Lokal in der Großen Neugasse 31 haben viele ihr Glück versucht. Alle sind nach einigen Monaten gescheitert. Sie ist nichts Besonderes, die Große Neugasse in Wieden. Nur eine Straße, wie es sie in jedem Wiener Bezirk gibt: Altbau und Gemeindebau stehen nebeneinander, ein Bus brummt in der Ferne, wenig Grün, ein wenig Leben, geschlossene Geschäftslokale, auf eine Fassade hat ein Lustiger "Luxus" gesprayt.

Seit einigen Monaten aber hat die Straße ein neues Leuchtschild. Darauf steht: erna B. Das Lokal, das bisher noch niemandem Glück brachte, scheint seine Besitzerin gefunden zu haben: Elisabeth Erna Bader.

Die 32-Jährige wirkt so ungezwungen und ungetrieben, authentisch wie das gesamte Lokal. Alles spielt hier zusammen: Die Kuchen und kleinen Speisen kocht und bäckt Elisabeth Bader selbst nach den Rezepten ihrer Großmütter. Dazu gibt es großartigen Espresso aus einer Faema E61 und Bier, auf dessen Etikett einfach nur "Bier" steht, Tegernseer oder Weitra vom Fass. Wie die Rezepte erzählen auch die Möbel einen Teil der Familiengeschichte: Manche Sessel stammen aus der Feuerwehrschule, in der der Vater unterrichtet, die Tische wurden selbst renoviert, die drei großen Industrielampen hingen zuletzt in einer Eislaufhalle. Elisabeth Bader passt in das Grätzel zwischen Naschmarkt und Wiedner Hauptstraße, wo sich in den vergangenen Jahren eine kleine Szene an feingaumigen Gastronomen angesiedelt hat: das Gasthaus Wolf, das Aromat, die Weinschenke, das Zweitbester.