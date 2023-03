Von Gleichstellung keine Rede: Österreichs Unternehmen hinken nach

Österreichische Betriebe verankern das Thema Chancengerechtigkeit immer seltener in ihren Unternehmenszielen. Zu diesem ernüchternden Ergebnis kommt eine neue Studie von Deloitte Österreich.

Anlässlich des Weltfrauentags 2023 (08.03.) hat das Beratungsunternehmen rund 200 Unternehmen zum Status quo der Geschlechtergleichstellung in ihren Betrieben befragt. Das Ergebnis: Die Thematik hat in Österreichs Wirtschaft an Bedeutung verloren.