Restaurantbesitzern gefällt die Cardi B McDonald’s-Werbung nicht

In den USA besitzen Franchisenehmer etwa 95 Prozent der McDonald’s-Filialen und laut McDonald’s eigener Aussagen seien die Rückmeldungen von den Franchisenehmern bisher positiv gewesen. Denn diese Partnerschaften schaffen, wie anfangs erwähnt, wirtschaftliche Vorteile, deswegen "konzentrieren wir uns darauf, McDonald’s in den Mittelpunkt der Kultur zu stellen“, sagt Tariq Hassan, Chief Marketing and Customer Experience Officer für den US-Markt.

Angefangen haben diese Promi-Kampagnen 2020, mit Rapper Travis Scott. Das Unternehmen sah diese Zusammenarbeit als Geschäftsankurbelung. So sei der Verkauf der „Quarter Pounder“ (Hamburger Royal TS) in der ersten Woche nach der Scott-Kampagne verdoppelt worden. Schon damals seien jedoch einige Franchisenehmer mit dieser Partnerschaft nicht zufrieden gewesen.