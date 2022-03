Finanzielle Unabhängigkeit ist die Basis für Gleichberechtigung

Frauen verdienen aber nicht nur weniger, sie haben in vielen Fällen auch unstete Karriereverläufe bedingt durch Karenz, die Pflege von Angehörigen oder eine Teilzeitbeschäftigung nach der Geburt eines Kindes. In Österreich arbeiten aktuell rund 955.000 Frauen in Teilzeit. Damit haben sie nicht nur ein niedrigeres Einkommen, sondern auch geringere Aufstiegschancen. All das schlägt sich am Pensionskonto nieder, wo letztlich die notwendigen Beiträge fehlen. Die Folge davon ist, dass die durchschnittliche ASVG-Bruttopension für Frauen bei 1.110 Euro liegt – das ist nahe der Armutsgrenze.