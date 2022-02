Soziale Gerechtigkeit ist ein zentraler Lebenswert für unsere Gesellschaft

Herr Miskarik, soziale Gerechtigkeit ist im Euroraum eine Frage der Verteilung von privatem Finanzvermögen. Welche Rolle spielt dabei unser Wohlfahrtsstaat?

Michael Miskarik: Soziale Gerechtigkeit ist eine Frage der persönlichen Perspektive. Eine Studie der Österreichischen Nationalbank sagt, die relative Position der privaten Haushalte in der Vermögensverteilung wird besonders durch das Erben bestimmt. Durchschnittlich bedeutet eine Erbschaft in der Vermögensverteilung dasselbe, wie ein Einkommenssprung über mehr als die Hälfte aller Haushalte. Betrachtet man die Bedeutung des Wohlfahrtsstaats für die Vermögensverteilung, so geht ein gut ausgebauter Wohlfahrtsstaat mit niedrigeren privaten Vermögensbeständen einher. Die gemessene Vermögensungleichheit ist in Ländern mit einem relativ stärker ausgebauten Wohlfahrtsstaat höher, da diese Sicherungsfunktionen wie Altersvorsorge oder Pflege übernehmen. Für vermögensärmere Haushalte ist dies weit wichtiger als für vermögendere, da ihnen diese Sozialleistungen ein wenig mehr an Konsum ermöglichen. Für Vermögendere jedoch ist der Wohlfahrtsstaat wichtiger im Hinblick auf Schutz ihres Privateigentums.

Von welchen Summen sprechen wir beim privaten Finanzvermögen und wie wird dieses in Österreich veranlagt?

Das Geldvermögen der privaten Haushalte erreichte in Österreich im Juni 2021 einen historischen Höchststand von 799 Milliarden Euro. Bemerkenswert dabei ist: Während der Konsum der privaten Haushalte massiv zurückgegangen ist, stiegen finanzielle Veranlagungen um rund 70 Prozent auf 28,5 Milliarden Euro an. Zwar waren täglich fällige Einlagen mit einem Volumen von 21 Milliarden Euro nach wie vor die beliebteste Anlagekategorie, aber die Nachfrage nach kapitalmarktorientierten Investments stieg um 88 Prozent. Hier sehen wir erste Signale für eine dringend notwendige Trendwende hin zu mehr finanzieller Bildung und Eigenverantwortung.