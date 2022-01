Familie bleibt mit 53 Prozent der wichtigste LEBENSWERT-Faktor

Für Michael Miskarik, Niederlassungsleiter der HDI Lebensversicherung AG in Österreich, ist das Ergebnis der aktuellen Umfrage keine allzu große Überraschung: „Nach zwei Jahren Pandemie haben die Menschen gelernt, mit der ständigen Bedrohung umzugehen. Gleichzeitig hatten wir in dieser Zeit aber auch die Chance, darüber nachzudenken, was in unserem Leben wirklich wichtig ist. Und dazu gehört bei der großen Mehrheit der Befragten die Familie.“