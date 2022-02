Tanzen schenkt jungen Menschen lebenswerte Erinnerungen

Wie gehen junge Menschen mit den aktuellen Beschränkungen um? Sind sie traurig, weil es keine Tanzkurse gibt?

Das Feedback unserer Schüler ist seit unserer eingeschränkten Wiedereröffnung stets sehr positiv. Die meisten sind einfach nur froh und dankbar, dass wir unter den gegebenen Umständen unser Bestes geben und für sie da sind. Allen Widrigkeiten zum Trotz kommt bei den jungen Damen und Herren sofort eine gute Stimmung auf, sobald sie auf der Tanzfläche stehen. Derzeit frischen wir meist schon einmal Erlerntes im Rahmen unserer Tanzparties an den Wochenenden wieder auf, da die langen Lockdown-Pausen – unser Betrieb war im Schuljahr 2020/2021 an über 270 Tage von einem Betretungsverbot betroffen – vieles wieder vergessen ließen.

Von den Lockdowns waren aber nicht nur die traditionellen Jugendtanzkurse betroffen, sondern auch Matura- und Debütantenbälle. Werden diese nachgeholt?

Bei uns ist die Vorfreude auf den großen Debütantenball, der Corona-bedingt bereits zweimal verschoben werden musste, groß. Der Termin am 18. Juni 2022 ist bei unseren Schülerinnen und Schülern schon fix im Kalender vorgemerkt. Und wir haben uns für unsere gemeinsame Rückkehr auf das Tanzparkett besondere Highlights einfallen lassen: Insgesamt sind zwei Polonaisen geplant – einmal für jene Jugendlichen, die im Herbst 2020 ihren Anfängerkurs gestartet hatten und dann vom Lockdown ausgesperrt wurden, und einmal für jene Schüler, die im Herbst 2021 von den Beschränkungen betroffen waren. Denn wir sind der Meinung: ALLE sollen ihren Ball haben können und nachholen, was durch die Pandemie nicht möglich war.

Wer ist zu diesem besonderen Event eingeladen?

Es ist ein Event für alle Tanzschülerinnen und Tanzschüler, aber genauso für Eltern, Großeltern, ehemalige Schülerinnen und Schüler sowie begeisterte Hobbytänzerinnen und -tänzer. Oder anders gesagt: ein Sommernachtsball für all jene, die Spaß am Tanzen und an sozialem Kontakt in einer LEBENSWERTEN Umgebung haben.

Gab es einen besonders LEBENSWERTEN Moment während der Pandemie?

Ja, da gab es eine wirklich schöne Situation Anfang des Jahres: Einer meiner Schülerkurse hat sich an dem Tag, an dem der Debütantenball normalerweise stattgefunden hätte, in Schale geworfen – die jungen Damen ins Ballkleid, die Herren in den Anzug. Wir haben dann an diesem Tag im Balloutfit und mit FFP2-Maske unseren Tanzkurs abgehalten und die letzten 30 Minuten einfach nur zur Lieblingsmusik getanzt… eine großartige und unheimlich liebenswerte Aktion. Genau in diesen Momenten wird einem als Tanzlehrer wieder bewusst, dass man den schönsten Beruf der Welt hat!

Tanzbegeisterte erfahren mehr unter www.polai.at