Wenn die Babyboomer in Pension gehen, ist Zeitwertsicherung unverzichtbar

Doch wie können wir uns die Auswirkungen der demografischen Entwicklung ein wenig veranschaulichen? Der Ageing Report 2021 der Europäischen Kommission geht davon aus, dass bis 2070 europaweit mit einem Bevölkerungsrückgang von 447 auf 424 Millionen Menschen zu rechnen ist – das sind rund fünf Prozent. Damit sinkt auch die Anzahl der Erwerbsfähigen zwischen 20 und 64 Jahren von 265 auf 217 Millionen. Das Verhältnis der 20- bis 64-Jährigen zu den über 65-Jährigen wird um etwa 24,7 Prozent steigen. Die logische Konsequenz daraus ist, dass in Zukunft weniger als zwei Erwerbsfähige einen Pensionisten finanzieren. Aktuell liegen wir bei rund drei Personen. Diese Faktoren werden einerseits Konsequenzen für unsere Gesellschaft haben und andererseits spürbare Veränderungen am Arbeitsmarkt mit sich bringen – zum Beispiel in Form von Rückgängen bei Arbeitskräften und gleichzeitigem Anstieg der Erwerbstätigkeit. Darüber hinaus ist mit ansteigenden Kosten in den Bereichen Pflege, Gesundheit, Pensionen und Bildung zu rechnen: EU-weit auf bis zu 25,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Allerdings gibt es signifikante Unterschiede zwischen den Ländern. In manchen Mitgliedsstaaten fallen die Kosten, in anderen steigen sie um bis zu drei Prozent und in einigen – darunter auch Österreich – steigen die Kosten um mehr als drei Prozent. Nicht weiter verwunderlich ist, dass in Mitgliedstaaten mit einem ausgeprägten System der privaten und betrieblichen Altersvorsorge das Verhältnis der Pensionen insgesamt zum Durchschnittseinkommen deutlich höher sein wird als in Ländern ohne ergänzende Altersvorsorgesysteme.