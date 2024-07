Plan A, B oder C?: Wie junge Menschen dem endlosen Warten aufs Studium begegnen

Mit diesen Prüfungen stellt man laut Margarethe Rammerstorfer aber sicher, dass Studierende die Eignung nicht erst nach Beginn des Studiums erkennen und sich so Stehzeiten ersparen. Und: „Die Bewerber erhalten einen tieferen Einblick in die Studieninhalte und können besser beurteilen, ob das ausgewählte Studium den eigenen Erwartungen entspricht“, sagt Evelyn Süss-Stepancik , Vizerektorin für Lehre und Internationales, FH Campus Wien .

Ähnlich sieht es bei den Fachhochschulen aus, die auch „studienplatzfinanziert“ sind, heißt es in einem offiziellen Statement der FH Technikum Wien . Viele Bewerber, längst nicht so viele Plätze. Die logische Folge sind Aufnahmetests – deren Organisation und Auswertung jedoch zeitlich aufwendig sei.

Joachim Fritz Punter , MedAT -Verantwortlicher an der MedUni Wien , erklärt: „Wir können nur eine gewisse Anzahl an Bewerbern aufnehmen. Es ist eine Besten-Auswahl.“ Und diese Selektion, die Aufnahmeverfahren, brauchen Zeit. Die Kapazitäten der Hochschulen, also Betreuung durch Lehrpersonal oder Räumlichkeiten, sind begrenzt, sagt auch WU -Vizerektorin für Lehre und Studierende, Margarethe Rammerstorfer : „Heuer gibt es 10.000 Bewerber für unsere drei Bachelor-Programme. Aufgenommen werden aber weniger als 4.000.“ Erst gestern fand der große Aufnahmetest für das Medizinstudium statt. 12.000 Prüflinge ringen um 1.900 Plätze.

Entsprechend vielfältig seien auch die Testinhalte . „Mittlerweile gibt es in fast allen Studienrichtungen sowohl einen beträchtlichen Lernstoff zu bewältigen, als auch einen kognitiven Leistungstest zu bestehen. Also eine Art Intelligenztest und Textverständnis-Test.“

Lange Auswertungszeit

Entsprechend lang kann dann auch die Auswertung dieser Tests dauern. Vier Wochen nimmt sich etwa die MedUni für den MedAT. „Was länger dauert, ist die Qualitätssicherung. Wir kontrollieren, ob alle Bögen unterschrieben oder fälschlich Markierungen übersehen bzw. hinzugefügt worden sind. Dafür scannen wir die Bögen ein zweites, wenn nicht sogar ein drittes Mal“, erzählt Punter.

„Manchmal treten wir auch mit den Testentwicklern und Frageautoren in Kontakt, wenn vermeintlich falsche Antwortoptionen besonders oft gewählt wurden, um zu kontrollieren, ob die Antwort tatsächlich falsch ist. Erst dann veröffentlichen wir die Ergebnisse.“Auch am FH Campus Wien kann ein Aufnahmeverfahren mehrere Wochen in Anspruch nehmen, etwa beim Studiengang Physiotherapie: „Diese Zeitspanne ist notwendig, um eine sorgfältige und faire Bewertung aller Prüfungsleistungen zu gewährleisten“, so Evelyn Süss-Stepancik.

Diese notwendigen Wartezeiten werden bei der Prüfungstermin-Auswahl berücksichtigt, wie die Experten erklären. So sagt Joachim Fritz Punter: „Der MedAT wird traditionell kurz nach der Matura abgehalten. Wir suchen immer den frühesten Termin, da es sonst mit der Zulassung und Organisation knapp wird. Besonders wenn Studierende umziehen müssen. In drei Wochen für Unterkunft zu sorgen, wäre heftig.“

An der WU sind die Fristen für die Aufnahmeverfahren, etwa für die drei Bachelorstudien so gesetzt, dass Interessierte an allen drei Verfahren teilnehmen können: „Wir haben unterschiedliche Aufnahmeverfahren je nach Bachelor. Das internationale Programm findet etwa früher statt, weil Bewerber für das Beantragen eines Visums früher Bescheid wissen müssen, ob sie einen Platz bekommen“, so Margarethe Rammerstorfer.

Das Bachelorstudium Gesundheits- und Krankenpflege am FH Campus Wien startet wiederum zweimal jährlich. Sowohl im Sommer- als auch im Wintersemester. Damit ist eine Bewerbung zweimal pro Jahr möglich, sagt Süss-Stepancik.