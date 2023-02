Trotz Krisen: Top-Führungskräfte bleiben optimistisch

Warum sind CEOs so optimistisch

Diese Zuversicht kann auf die Lehren aus der Pandemie zurückgeführt werden, die viele Unternehmen gezwungen hat, ihre Abläufe zu verändern. 91 Prozent der CEOs sind davon überzeugt, dass die Entwicklung zielgerichteter Fähigkeiten, Optimierung und Effizienz sowie Förderung von Innovation und Wachstum jetzt von entscheidender Bedeutung sind.

Aber das sieht je nach Region anders aus:

38 Prozent der europäischen CEOs in den fünf führenden Volkswirtschaften (Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien) erwarten in den nächsten drei bis fünf Jahren eine positive Wirtschaftsprognose, während es in Nordamerika nur 25 Prozent und in Asien lediglich 10 Prozent sind.