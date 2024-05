Gedankenexperiment: Was passiert, wenn alle nur mehr Teilzeit arbeiten

Tatsächlich gearbeitet wird am unteren Rand dieser Spanne – im Durchschnitt 32,7 Stunden die Woche, veranschaulichen aktuelle Eurostat-Daten (vor der Pandemie waren es noch 34,6 Stunden). Besonders ins Gewicht fällt erneut die Teilzeitquote , die hierzulande einen historischen Höchststand erreicht hat. 30 Prozent haben sich mittlerweile vom traditionellen Vollzeit-Konzept verabschiedet – damit liegt Österreich im EU-Vergleich an zweiter Stelle, nur übertroffen von den Niederlanden.

Wäre unser gewohnter Wohlstand damit in Gefahr? Kann es Unternehmen überhaupt gelingen, die damit einhergehenden Herausforderungen zu bewältigen? Und bedeutet das für den Einzelnen wirklich weniger arbeiten zu müssen? Die Antworten darauf sind deutlich. Und spielen sowohl Befürwortern als auch Gegnern in die Karten.

Unser Wohlstand: kann leiden, muss nicht Wer den Wohlstand eines Landes definieren will, orientiert sich meist am BIP. Dass dieses nicht zwingend unter einer Arbeitszeitreduktion leiden muss, belegte Stefan Ederer vom Wifo schon vergangenes Jahr in einer Studie. Darin wurde die Arbeitszeit nach den Wünschen der Beschäftigten um 3,5 Prozent (das sind 1,2 Stunden) reduziert. Das BIP schrumpfte daraufhin um vertretbare 0,9 Prozent – bei vollem Lohnausgleich wohlgemerkt. Das Argument, dass sich nur gewisse Branchen eine Stundenreduktion leisten könnten, wurde widerlegt: „Sogar in der Industrie waren die Effekte nicht deutlich größer als irgendwo anders“, erklärt Ederer. Sein Fazit: Reduziert man die Arbeitszeit schrittweise, wäre die Wirtschaft anpassungsfähig genug, den Wohlstand aufrecht zu halten. „Es hängt immer davon ab, in welchem Tempo man das implementiert.“ Schließlich wäre genau das in den vergangenen 15 Jahren bereits passiert, so der Ökonom. Das BIP ist konsequent gestiegen, die Arbeitszeit gesunken. Ederer: „Das war eine Reduktion ohne Lohnausgleich. Aber: Reduziert man Stunden drastisch und schnell, könnten die Auswirkungen verheerend sein. Ab wann es für den Wohlstand kritisch wird „Im Wesentlichen gilt: Wenn wir stärker Teilzeit arbeiten wollen, müssen wir uns dessen bewusst sein, dass wir weniger BIP produzieren und weniger Einkommen haben“, sagt Johannes Berger von EcoAustria deutlich. Warum? Weniger Arbeitsstunden bedeuten mehr benötigte Arbeitskräfte. Die aber sind jetzt schon rar und werden mit dem Ausscheiden der Babyboomer aus dem Arbeitsmarkt noch weniger. Doch nicht nur die Wirtschaft kommt in die Bredouille, auch die öffentliche Hand. „Durch geringere Einkommen gehen Ansprüche gegenüber dem Sozialsystem verloren“, führt Berger aus. In anderen Worten: Wird weniger eingezahlt, kommt auch weniger raus. Etwa bei Pensionen, Investitionen in den Klimaschutz oder Bildung.

© Roland Schlager / Michael Weinwurm / Eva Manhart Helmut Hofer (IHS), Johannes Berger (EcoAustria), Stefan Ederer (Wifo)

Die Unternehmen: müssen zu rechnen beginnen 2022 wagte England ein Pilotprojekt. Sechs Monate lang setzten 61 Unternehmen in ihren Organisationen die Vier-Tage-Woche (bei gleichem Lohn) um. Mit aufschlussreichen Erkenntnissen. Die Firmen konnten nicht nur ihren Umsatz um rund 1,4 Prozent erhöhen, sondern auch ihre Unternehmenskultur verbessern. So verzeichneten sie weniger Krankenstände, Kündigungen und eine deutliche Stressreduktion. 46 Prozent konnten sogar eine Produktivitätssteigerung beobachten. Ein klarer Erfolg also. Dennoch: Nur 51 Prozent der Unternehmen entschieden sich anschließend dazu, das Modell weiterzuführen. Es würde sich in vielen Branchen trotz der Vorteile nicht rentieren, hieß es von manchen Seiten. Wie das sein kann? Das Problem mit der Wettbewerbsfähigkeit Stefan Ederer vom Wifo erklärt es so: Durch eine geringere Arbeitszeit würde die Produktivität immer und überall steigen. Das sei gut für Unternehmen. Jedoch könnte es bei vollem Lohnausgleich zu einer kostenmäßigen Belastung kommen. Warum? Weil das Personal, das jetzt weniger Stunden leistet, höhere Stundenlöhne bezieht, aber trotzdem nicht alles kompensieren kann. „Wenn jemand 40 Stunden arbeitet und dann auf 30 reduziert, sind das zehn Stunden weniger Arbeitszeit. Was hier offenbleibt, müsste zusätzliches Personal ausbalancieren“, sagt Helmut Hofer. Da Hofer nicht davon ausgeht, dass „die Produktivität dann vom Himmel fällt“, wird letztlich weniger produziert. Die Lösung? An den Preisen schrauben, damit sich das ganze Geschäft noch rentiert. Doch damit wird eine weitere Spirale in Gang gesetzt: Müssen Konsumenten plötzlich mehr bezahlen und vielleicht länger auf Produkte warten, werden sie sich wohl oder übel bei anderen Anbietern umsehen. Wurden Stunden nicht weltweit reduziert, wird das Ausland attraktiv. Hofer: „Für Unternehmen bedeutet das, dass die Nachfrage und Wettbewerbsfähigkeit sinkt.“