Teilzeit-Debatte: Bitte keine Bevormundung

Wenn ihr nur Teilzeit arbeitet, droht euch die Altersarmut! Politiker und Wirtschaftslobbyisten, zumeist Männer jenseits der 50, werden nicht müde, Frauen ihre vermeintliche Blindheit in Sachen „Pensionslücke“ vorzuhalten. Dabei schwingt unterschwellig mit, das weibliche Geschlecht sei der Mathematik nicht so ganz mächtig und daher nicht selbst in der Lage, ihre spätere Pension zu berechnen. Wer mit einem Teilzeiteinkommen auskommt, wird auch mit einer Teilzeitpension auskommen (müssen). So einfach und logisch ist das.